Şehit asker, daha önce aynı yerde yaralanmış!

Geçen yıl PKK saldırısında yaralanan Şehit Yalap'ın iyileştikten sonra gönüllü olarak bölgeye yeniden gittiği ortaya çıktı.

Güncellenme 07 Nisan 2018 10:37

Hakkari Çukurca'da PKK'lı hainlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda Şehit olan 2 askerden biri olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki baba evine ateş düştü. Geçen yıl da PKK saldırısında yaralanan Yalap'ın iyileştikten sonra gönüllü olarak bölgeye yeniden gittiği ortaya çıktı.

Hainler tuzak kurmuş

Çukurca'da operasyon yapan askerlerin geçişleri sırasında teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, bir uzman erbaş da yaralandı. Yalap'ın şahadet haberi memleketi Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Taştepe köyüne ateş düşürdü.

Daha önce de yaralanmış

Çukurca'da görev yapan Yalap, 26 Mayıs 2016'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucunda yaralandığı, bir süre tedavi gördüğü, daha sonra ise kendi isteğiyle görev yeri Çukurca'ya gönüllü olarak gittiği öğrenildi.

Hakkari'de Şehitler için ilk tören yapıldı.

Baba ocağına ateş düştü

Baba ocağına ateş düşen Şehit uzman çavuş Anıl Yalap'ın acı haberini alan yakınları aile evine akın etti. Kahraman Şehidin evi Türk bayrakları ve Atatürk bayrakları ile donatıldı. Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Elmas ve Kıymet Yalap çifti ile şehidin kardeşleri Kemal ve Nuri de gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin yakınları baygınlık geçirdi.

“Vatan sağolsun”

Şehit babası Elmas Yalap, oğlunun bir yıl önce de PKK saldırısında yaralandığını, dün telefonla görüştüklerini, iyi olduğunu ve tim olarak 15'inde izne çıkacağını söylediğini, oğlunun 2.5 yıllık asker olduğunu, geçen sene bu zamanlarda operasyonda yaralandığını, yine kendi isteyerek gittiğini, bir türlü ikna olmadığını 'ben gideceğim, ben gitmezsem şehit arkadaşıma ihanet etmiş olurum' dediğini, o zaman valinin de (Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi) geldiğini, ikna etmeye çalıştığını, yaralı olduğunu söylediğini, ama oğlunun 'hayır, iyileşeceğim gideceğim' dediğini, biraz daha rapor almasını söylediklerini, 'iyi' olduğunu söyleyerek gittiğini, söyledi. Acılı baba, "Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak Yeter ki vatanımız sağ olsun diyeceğiz" ifadelerini kullandı.