Şehit anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de Şehit düşen Astsubay Serkan Karakaya'nın eşinin ve 11 aylık bebeğinin cenaze törenine katıldı.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 17:16

Hakkari’de PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı bombanın sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesiyle Şehit olan şehit Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebekleri memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da PKK’nın katlettiği Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın cenaze törenine katıldı. Erdoğan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada terörü lanetleyerek törene katılacağını söylemişti.

Erdoğan’dan acılı aileye başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hain saldırıda eşi ve bebeğini kaybeden astsubay Serkan Karakaya ve acılı aileye başsağlığı diledi.