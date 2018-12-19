Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında 4 kişi açığa alındı

Rize'de makamında uğradığı saldırı ile şehit olan Altuğ Verdi soruşturmasında 4 kişi açığa alındı.

Güncellenme 19 Aralık 2018 10:44

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesine dair soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre saldırıya dair yürütülen soruşturmada 4 emniyet görevlisi açığa alındı.

4 kişi açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği anda Özel Kalem Müdürlüğünde bulunan 4 emniyet görevlisi, yapılan ilk değerlendirmenin ardından açığa alındı.

Ne yaşanmıştı?

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’nde 11 Aralık’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamamış ve şehit olmuştu. Aynı saldırıda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Saldırıda yaralı olarak yakalanan şüpheli ve trafik şubede görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı.