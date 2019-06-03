Şehidin son görüntüleri yürek burktu!

Hakkari'nin Irak sınırında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Zekeriya Zencirli'nin silah arkadaşlarınca çekilen son videosu ortaya çıktı.

Güncellenme 03 Haziran 2019 15:28

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında bulunan Batıntepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin (27) silah arkadaşlarınca çekilen son videosu ortaya çıktı.

Son anını arkadaşlarına anlatmış

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında çekildiği tahmin edilen videoda şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli, operasyona gitmeden önceki son anını arkadaşlarına anlatıyor. Şehit Zencirli, ne için eğitildiğini ve birçok arkadaşının operasyon sonrası şehit düşeceğini anlatırken videoda istirahat halinde olduğu görülüyor.

“Birçoğumuz geri dönemeyecek”

Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin silah arkadaşı tarafından çekilen videoda gidecekleri operasyonu anlatımı ise şöyle:

"Hayatlarımızdan bile vazgeçtik. Bak kardeşim, bizler bunun için eğitildik, bunun için buraya gönderildik. Gidip icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek."

Aslen Kırşehirli olan şehit Zencirli, ailenin 5 çocuğundan biri ve annesiyle ikamet ediyordu.