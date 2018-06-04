Şehidin nişanlısından yürek yakan feryat!

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda Şahit olan kahraman askerler son yolculuğuna uğurlandı.

Güncellenme 04 Haziran 2018 15:29

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği saldırıda Şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

28 yaşındaydı

Adana Havalimanı'ndan alınan 28 yaşındaki Şehit Muhammet Koç'un cenazesi, törenin düzenleneceği Merkez Sabancı Camisi'ne getirildi.

Nişanlısı gözyaşlarına hakim olamadı

Şehit askerin nişanlısı, "O benim bebeğimdi, içim, ciğerim yanıyor" diyerek gözyaşı dökerken, annesi Rukiye ve babası Şakir Koç ile altı kardeşi de şehidin tabutuna sarılarak ağladı.

Törene kimler katıldı?

Törene, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Koç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana milletvekilleri, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Er Süleyman Sevim de Şehit oldu

PKK'lı teröristlerin saldırısında Şehit olan sözleşmeli 25 yaşındaki er Süleyman Sevim, bayrağa sarılı naaşı ise helikopterle Kırşehir Ahi Stadyumu'na getirilerek burada karşılama töreni düzenlendi.

Bakan Tüfekci de törene katıldı

Cenaze, daha sonra merkez Cacabey Meydanı'na getirildi. Meydandaki cenaze törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Sevim'in naaşı, merkez Dedeli köyündeki mezarlığa defnedildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin yakınları ve ailesi, Kırşehir Valisi İbranim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sözleşmesinin bitmesine 2 ay kalmıştı

Yunus ve Altın Sevim çiftinin dört çocuğundan biri olan Süleyman Şahin'in sözleşmesinin bitmesine 2 ay kaldığı, Kırşehir'e dönünce nişan yapmayı planladığı öğrenildi.