İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini açıkladı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 13:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini açıkladı.

Son dakika haberi! İstanbul'da Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildi.

Bu sistemin yerine metro ve hafif raylı sistem hayata geçirilecek.

Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi.