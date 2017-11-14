Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildi
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini açıkladı.
Son dakika haberi! İstanbul'da Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildi.
Bu sistemin yerine metro ve hafif raylı sistem hayata geçirilecek.
Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi.