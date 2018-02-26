Sedyenin üstünde kalp masajı ile kurtarılan hasta hayatını kaybetti!

Kalbinden iki bıçak darbesi ile yaralanan ve doktorun sedyenin üstüne çıkarak üstün çabası ile hayatını kurtardığı hasta daha fazla dayanamayarak hayata gözlerini yumdu.

Güncellenme 26 Şubat 2018 15:47

Doktor İsmail Özdemir, Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki acile getirilen ve kalbinin tam altından iki bıçak yarası alan hastayı sedyenin üstüne çıkararak hayatta tutmayı başarmıştı. Görüntüler ise günlerce konuşulmuştu. Yoğun bakımda tedavisi süren Toprak'ın ise bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sağlık personelinin üstün gayreti ile hayata dönen Toprak'ın 15 gün sonra yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Görüntülerde, sağlık personeli hastayı sedyede taşırken doktor Özdemir ise sedyeye çıkarak ölüm riski bulunan hastayı hayata döndürmüştü.

Hastayı hayatta tutabilmek için koridor boyunca hastaya masaj yapan Özdemir, kalp masajını müdahale odasına sürdürmesi sayesinde hastanın kalbi yeniden çalıştı.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu yaptığı açıklamada, "Hastanın hava yolu kapalı ise hava yolunun açılması gerekir. İkincisi de kalp masajıdır. Kalp masajı doğru yapıldığı zaman kesinlikle hayat kurtarır. Masaj en azından acil sağlık ekibi gelinceye kadar devam ettirilmelidir. Düzgün bir şekilde kalp masajıyla hastaneye ulaşan hastaların çoğu kurtarılmaktadır" dedi.