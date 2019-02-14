Sedat Peker'den Saadet liderine: Temel Amca...

Sedat Peker, Karamollaoğlu'na seslenerek "Torun torba sevmenin gerektirdiği yaşlarda kendini böyle heyecanlı, stresli işlere verme" dedi.

Güncellenme 14 Şubat 2019 17:33

Daha önce ÖSO’ya yaptığı yardımlarla gündeme gelen Sedat Peker, sosyal medya hesabından, "Sedat Peker cesaretini Cumhur İttifakı'ndan alıyor" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı. Peker, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun eleştirilerine de cevap verdi.

Yaşı üzerinden vurdu

Sedat Peker, cesaretinin tamamını Allah’tan aldığını belirterek, "Sizin idamla yargılanmanızı isteyen bu partiler, bugün size ödüller veriyorlar. Temel Amca, eğer ki bir şey söylüyorsan ve de söylediğin söz çok iddialı bir sözse bence sen dönüp bir geçmişine bak. Torun torba sevmenin gerektirdiği yaşlarda kendini böyle heyecanlı, stresli işlere verme" ifadelerini kullandı.

Daha önce ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde art arda yaptığı açıklamalarla gündem gelen Sedat Peker, silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu belirterek, "Bu sebeple imkanı olanlar mutlaka ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna” demişti.