Sedat Peker'den ÖSO'ya bir yardım daha

Ünlü iş adamı Sedat Peker, ÖSO'ya kışlık askeri kamuflaj, laptop bilgisayar, askeri nitelikli drone ve üstün nitelikli dürbün yardımı yaptı.

Güncellenme 16 Ocak 2019 16:59

Daha önce ÖSO’ya çelik yelek ve 4X4 arazi aracı yardımında bulunan Sedat Peker, yeni bir yardıma imza attı.

Son teknoloji ürünlerinden oluşan yardım yaptı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Peker, ÖSO’nun Münbiç ve Fırat'ın doğusunu PKK, PYD ve DEAŞ'lı teröristlerden temizlemek için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ettiğini, bu nedenle kışlık askeri kamuflaj, laptop bilgisayar, askeri nitelikli drone ve üstün nitelikli dürbünlerden oluşan teknolojik ekipmanlar gönderdiğini belirtti.

Daha önce de 4x4 araç göndermişti

Ünlü iş adamı Sedat Peker, daha önce de ÖSO’ya 4x4 araç yardımında bulunmuştu. Peker bu yardım sonrası da sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Peker, "Kıymetli dostlarım, Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimize arazi araçları desteğimizin ilk bölümünün yola çıkışının kandil gününe denk gelmesinden dolayı dünyamda ruhsal olarak ayrı bir huzur buldum. Tüm İslam aleminin Regaib kandilini kutluyorum. Bu kutsal günün zalimlere hainlere mağlubiyet, onurlu ve şerefli insanlara galibiyet getirmesini Allah'tan diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.