Sedat Peker'den ezber bozan açıklamalar!

Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değil, Türk halkını ve Türkiye'yi desteklediğini söyledi.

Güncellenme 12 Eylül 2018 17:34

Katıldığı bir radyo programında özel açıklamalarda bulunan tartışmalı isim Sedat Peker, barış için atılan her adımın önemli olduğunu, barış için, toplumsal uzlaşı için verilen her mücadelenin söylenen her sözün çok değerli olduğunu, barış için mücadele edenlerin Allah'ın en sevdiği kullar olduğunu söyledi.

Babası solcuymuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediği algısının yanlış olduğunu belirten Sedat Peker, ailesindeki tek solcunun babası olduğunu, 'Franco'nun askerleriyle hiçbir zaman kendisini aynı hissiyat içerisinde hissetmediğini, oradaki devrimcileri kendisine daha yakın gördüğünü söyledi.

Erdoğan’a değil, Türkiye’ye destek veriyorum

Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vermediğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve şanlı Türk milletine destek verdiğini belirtti.

“Oradaki devrimcileri kendime daha yakın gördüm”

Devletini, milletini seven herkesi sevdiğini vurgulayan Peker, “Çanlar Kimin İçin Çalıyor kitabını okuduğunuz zaman ben Franco'nun askerleriyle hiçbir zaman kendimi aynı hissiyat içerisinde hissetmedim. Ben oradaki devrimcileri kendime daha yakın gördüm” dedi.

CHP’ye eleştiriler

Peker, gerçek sosyal demokrasiyi savunan yazarlar olduğunu, bunların çok değerli insanlar olduğunu, onların yazılarının çok keyifli olduğunu ve her gün okuduğunu, CHP’de son zamanlarda cezaevine giren bazı milletvekilleri olduğunu, bunlardan Eren Erdem’in “FETÖ ile ilgili MİT tırları dosyasını bana Bülent Tezcan verdi” dediğini, bu kişinin o dönemde CHP genel başkan yardımcısı olduğunu, bunu söyleyen kişinin kendi milletvekilleri olduğunu, bu durumdan insanın kafasına birçok soru işareti geldiğini söyledi.