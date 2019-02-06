Sedat Peker'den Akşener'e ağır suçlamalar!

Sedat Peker, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Meral Akşener'le ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

Güncellenme 06 Şubat 2019 10:35

Geçtiğimiz günlerde halka yaptığı silahlanma çağrısı ile gündeme gelen Sedat Peker, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

1997’de Sedat Peker’le ne görüştü?

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Sedat Peker, Akşener’in İçişleri Bakanlığı döneminde 1997'de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında ortak tanıdık biriyle gizli organizasyonda kendisi ile niçin görüştüğünü, eğer suç duyurusunda bulunacaksa önce bununla ilgili adım atması gerektiğini söyledi.

2014’deki görüşmede ne konuşuldu?

Meral Akşener’in 2014’te bir düğün merasiminde kendisi ile görüştüğünü iddia eden Peker, "Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa İzmit'teki Welborn Otel'de Gürkan Turizm'in sahibinin oğlunun 2014 yılındaki sünnet düğününde yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasını düğün sahibinden isteyerek bir kenarda birçok şahidin huzurunda benimle kulaktan kulağa ne konuşmuştur? Bence bununla ilgili suç duyurusunda bulunması daha doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.

Akşener’den Peker’e tepki

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Akşener, Sedat Peker’in yaptığı silahlanın çağrısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, bu tür çağrıların, davranışların İçişleri Bakanlığının görevini yapmadığı anlamına geldiğini, İçişleri Bakanlığının bu iradeyi koymadığı taktirde kaos çıktığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu göreve davet ettiğini, böyle bir şeyin olmayacağını söyledi.

Peker hakkında suç duyursu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Peker hakkında 'suç işlemeye tahrik', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.