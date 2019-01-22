Sedat Peker mahkemede aylık kazancını açıkladı

Fatih Altaylı'yı tehdit ettiği iddiası ile yargılanan Sedat Peker, beraat etti. Peker'in aylık kazancının 30 bin TL olduğunu söylemesi ise şaşkınlık yarattı

Güncellenme 22 Ocak 2019 15:19

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı sosyal medyadan tehdit ettiği iddiası ile yargılanan Sedat Peker, mahkemede aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu beyan etti.

ÖSO’ya drone ve kamuflaj yardımı

Geçen hafta ÖSO’ya yaptığı yardımı sosyal medya üzerinden açıklayan Sedat Peker, "Kardeşlerimiz için kışlık askeri kamuflaj ve ayrıca da laptop bilgisayar, askeri nitelikli drone ve üstün nitelikli dürbünlerden oluşan teknolojik ekipmanları yüce Allah’ın izniyle bugün yola çıkarıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme beraat verdi

Yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiren Sedat Peker, Altaylı hakkında söylediği "Halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır" sözleri nedeni ile hakim karşısına çıktı. Davadan beraat eden Peker, kimlik sorgusunda, serbest meslek sahibi ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu, evli ve 5 çocuk babası olduğunu ifade etti.