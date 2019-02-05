Sedat Peker, kendisini eleştirenlere bu cevabı verdi

Sedat Peker, bir konuşmasında yaptığı silahlanın çağrısı sonrası gelen tepkilere cevap verdi.

Güncellenme 05 Şubat 2019 11:44

İstanbul Ataşehir’de katıldığı bir programda konuşan Sedat Peker, imkanı olanların mutlaka ruhsatlı silah ve av tüfeği alması gerektiğini söylemişti. Peker’in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Tepkiler üzerinde açıklama yapan Sedat Peker, suç olan hiçbir şeyi söylemeyeceğini, sözlerini çarpıtanların kudurduğunu söyledi.

“Partilileri sokağa dökecekler”

Açılışı yaptığı mekanın önünde kurulan kürsüde konuşan Peker, "Seçimlerden sonra hem emperyalist güçlerin hem de onların ülkemizdeki uşaklarının bazıları şimdiden seçimlerle ilgili YSK tanımadıklarını söylüyorlar. Seçim sonuçlarına göre insanları, partilileri sokağa dökecekler. Bunun amacı terör örgütü mensuplarının da o partilerin içine karışıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz askerimiz istihbaratımız güçlüdür buna izin vermez. Ancak Allah'a yemin olsun bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklardır. Kardeşlerim bu ülkenin bir karışını bile onlara vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

“Silah sigortadır”

Peker, "Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır güvencedir. Bu sebeple kardeşlerim imkanı olan arkadaşlarımız mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna" demişti.

“Suç olan hiçbir şeyi söylemem”

Açıklama sonrası gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Peker, "Konuşmam ile ilgili sayın savcılık makamına suç duyurusunda bulunanlar… Boşuna sevinmeyin! Ergenekon sürecinde haksız yere 10 yıl cezaevinde kaldığım için bir avukat kadar bilgiliyim… Suç olan hiçbir şeyi söylemem. Kudurun ulan kudurun.." ifadelerini kullandı.