Sedat Peker: Devlet sokağa çıkın derse çıkarız

Sedat Peker, 31 Mart yerel seçimleri sonrası tartışma yaratacak bir yazı kaleme aldı.

Güncellenme 08 Nisan 2019 15:21

Sedat Peker, 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı. Peker'in kaleme aldığı yazıda en dikkat çekici bölüm, "Devlet sokağa çıkın derse çıkarız" oldu.

Peker, daha önce de "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza atan Barış Akademisyenlerini "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız, kanlarınızla duş alacağız" şeklinde tehdit etmiş ve "İmkânı olan ruhsatlı silah alsın, hazırlıklı olsun" diyerek silahlanma çağrısı yapmıştı.

“Devletimiz 'sokağa çıkın' dese sokağa çıkarız”

Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker, kişisel sitesinde 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı. Peker, "Bu ülkenin vatan evlatları yani bizler, devletimiz bizlere ne görev verirse onu yaparız. Devletimiz 'Sokağa çıkın' dese sokağa çıkarız. 'Sabır edin evinizde oturun' derse de evimizde otururuz" dedi.

İşte Sedat Peker’in tepki çeken o yazısı:

Kıymetli dostlarım

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında art niyetli insanlara prim vermemek için herhangi bir açıklamada bulunmadım. Etrafı dinlemeyi daha doğru buldum.

Tahmin edersiniz ki; ''Güzel ülkemizi bir gün Venezuela'ya çevirmek istiyorlar. Bu yüzden imkanı olan iyi insanlar ruhsatlı silah alsınlar' dediğim için konuyu apayrı bir yere getirip sanki, 'Tüm muhalifleri seçim sonrası öldüreceğiz' demişim gibi saçma sapan bir algı oluşturmaya çalıştılar.

Ben bahçedeki çiçeklerden bile bahsetsem biliyorum ki; bazıları bunu da apayrı bir yere çekeceklerdir.

Yukarıda anlattığım düşüncelerimden dolayı böyle bir duruş belirlerken, yine bu kalitesizlerin bazıları korktuğum için açıklama yapmadığımı yazdılar. Bazıları ise açıklama yapmadığım bu süre zarfında, ülkede iç savaş çıkarmak için planlar yaptığımı yazdılar.

Kıymetli dostlarım, bu ülkenin vatan evlatları yani bizler, devletimiz bizlere ne görev verirse onu yaparız. Devletimiz 'Sokağa çıkın' dese sokağa çıkarız.

"Sabır edin evinizde oturun" derse de evimizde otururuz

Bu anlamda bizim hiçbir kompleksimiz olmaz. Ya da devlet görevlilerimizin başarılarında rol çalma gayretimiz de olamaz.

Bizler kanunsuz hiçbir şey yapmayız. İnanın içimdeki hisleri anlatmak için en az 40 sayfa yazı yazmam gerekliydi. Fakat resimdeki bu dayıyı ve söylediği sözü görünce, 'Tamam işte budur, tüm bu kalitesizlere verilecek en kısa, en anlamlı cevap budur' dedim.