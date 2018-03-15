Sedat Kılınç sektörde kendi projeleriyle yer alacak

İnşaat sektörünün başarılı ismi Sedat Kılınç, kendi kurduğu Sedat Kılınç İnşaat ile artık sektörde kendi projeleriyle yer alacak.

Güncellenme 15 Mart 2018 16:18

İnşaat sektöründe aldığı 20’den fazla ödülle başarısını kanıtlayan Sedat Kılınç, Sedat Kılınç İnşaat’la artık kendi projelerini üretecek.

İnşaat sektörünün önde gelen markalarından Suat Altın İnşaat firmasında uzun yıllar Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür görevlerini üstlenen başarılı iş adamı Sedat Kılınç artık kendi projelerini üretecek. İnşaat sektörünün önemli isimlerinden Kılınç 20’den fazla ödülün sahibi. Sektörün tecrübeli isimlerinden Kılınç artık kendi projelerini geliştirerek sektöre aktarmaya karar verdi.



Bu sebeple Sedat Kılınç firmasını kuran başarılı iş adamı kendi ürettiği projelerle sektördeki varlığını ve başarısını sürdürecek.

İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Suat Altın İnşaat’ta Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini uzun yıllar sürdüren başarılı iş adamı Sedat Kılınç artık kendi projelerini üretme kararı aldı. Sektörde kazandığı deneyimlerle kendi inşaat firması Sedat Kılınç İnşaat’ı kuran Sedat Kılınç sektördeki deneyimlerini artık kendi projelerini üreterek aktarmayı seçti.

İnşaat sektöründe ve konut projelerinde özgün işler yapabilmek için uzun yılların know-how’ına ihtiyaç olduğuna vurgu yapan inşaat sektöründe 20’den fazla ödülün sahibi Sedat Kılınç, “En verimli dönemimizdeyiz, yapacağımız konut projelerinin alt yapısını da oluşturduk, Kayseri konut piyasasında devrim sayılabilecek işlerimiz olacak. Şu an tatlı bir yoğunluğumuz var, inşallah projelerimizi hem Kayserililerin hem de Kayseri’mize yatırım yapmak isteyen yatırımcıların beğenisine sunacağız.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kayseri’de başlayan çalışmalar İstanbul ve İzmir’de sürecek

Sadece Türkiye’de değil dünyada fark yaratacak konut projelerini üretmek istediklerini söyleyen Sedat Kılınç, ilk olarak Kayseri’de Talas ve Sümer projeleriyle çalışmalarını başlatıp daha sonra İstanbul ve İzmir ile çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

Her işte başarının ekip işi olduğunu belirten Sedat Kılınç, sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin kendi alanlarında en uzman kişileriyle ve ekipleriyle çalıştıklarını ifade ediyor.

2023 hedefleri için herkes elini taşın altına koymalı

Aynı zamanda halk müziğine olan ilgisi ile bilinen Sedat Kılınç, Türkiye’nin 2023 hedefleri için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çiziyor.

Duayen iş adamı Sedat Kılınç son yaptığı açıklama da gençlere de şu tavsiye de bulunuyor: “Öğrenin, gözlemleyin, planlayın, çalışın ve iş batırmış olsanız bile asla girişimci olmaktan korkmayın!”.

Duayen iş adamı Sedat Kılınç, projelerini yakın zamanda medya ve Türk halkı ile paylaşacağını ifade ederek açıklamalarını sonlandırdı. (Emlak Gündem)