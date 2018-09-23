Sedanur Güzel, son yolculuğuna uğurlandı

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan minik Sedanur Güzel, bugün toprağa verildi.

Güncellenme 23 Eylül 2018 12:45

Kars’ın Kağızman ilçesinin Pars köyünde bir hafta önce kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.

Otopsi 6 saat sürdü

Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında 6 saat süren otopsinin ardından Kağızman'a getirilerek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sedanur Güzel'in cenazesi, sabah saatlerinde alınarak köyüne götürüldü.

Minik bedeni dualarla toprağa verildi

Evinin önünde helallik alınmasından sonra minik Sedanur’un cenazesi, köy mezarlığına kaldırıldı. Burada fenalık geçiren minik kızın yakınları hastaneye kaldırıldı. Cenaze namazı sonrası 9 yaşındaki Sedanur’un minik bedeni dualarla toprağa verildi.

Kimler cenazeye katıldı?

Anne Handan ve baba Abdullah Güzel, en büyük kızlarını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Sedanur’un cenaze merasimine aile yakınlarının yanı sıra Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, bazı il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.