Seda Sayan'ı zora sokacak bir iddia daha

Bir dönem Seda Sayan'ın yanında çalışan Mülayim'in cuma namazına gittiği için kovulduğu iddialarından sonra skandal bir iddia daha gündeme geldi.

Güncellenme 27 Aralık 2018 14:00

Bir dönem Seda Sayan’ın programlarında komedyen olarak boy gösteren Mülayim ismi ile bilinen Cengi Çimen, çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Çimen, Cuma namazına gittiği için Seda Sayan’ın kendisini işten çıkardığını ileri sürdü.

Akülü araba için başörtüsünü açtırmış

Meral Çakmak Akar isimli bir sosyal medya kullanıcısı da Seda Sayan hakkında bomba bir iddia ortaya attı. Yıllar önce akülü araba almaya gittiklerini anlatan Akar, Seda Sayan’ın annesinin başörtüsünü çıkarması gerektiğini söylediğini, böyle olacağını baştan bilmeleri durumunda hiç gitmeyeceklerini söyledi.

Seda Sayan’dan tepki

Hakkındaki iddialara sessiz kalmayan Seda Sayan, “Bunu direkt Seda Sayan bize söyledi onun ağızından duyduk diyebilir misin? Allah'tan korkmadan merak ediyorum yaz şimdi bekliyorum” dedi.

“Sizden mi çalıştığınız televizyondan mı?”

Seda Sayan’ın cevabı sonrası iddiaları ortaya atan takipçi de “Kaç yaşında kadınlar bana sandalye verecekler diye saçlarını açtılar. Benim için travma oldu. Sizden mi çalıştığınız televizyondan mı siz açıklayacaksınız” dedi.