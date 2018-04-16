Seda Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz onu hiç tanımayız!

Ünlülerin Hatay'a gitmesinden sonra muhalefetten gelen eleştirilere Hülya Koçyiğit'ten sonra bir tepki de Seda Sayan'dan geldi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 09:57

Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve askere moral için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberinde Hatay'daki bir sınır karakoluna giden ünlülere muhalefetten büyük tepki gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk başta ünlü isimlere hakarete varan sözler sarf ederken ardına kendisi de Hatay'a gitti. Muhalefetin çirkin saldırılarının ardından Hülya Koçyiğit'in ardından bir tepki de Seda Sayan'dan geldi.

Sabah'a konuşan Seda Sayan, Kılıçdaroğlu'nun bir sanat düşmanı olduğunu ve kullandığı sözlerde dolayı onu affetmeyeceğini söyledi.

“Askere moral ziyareti yaptık”

Seda Sayan, terörün temizlenmesinde bu operasyonun büyük önemi olduğunu, vatanı; canlarını ortaya koyarak savunan askerleri ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçıları askerlerle buluşturduğunu, vatani görevlerini yapan askerlerin yanlarına giderek onlarla sohbet ettiklerini ve moral ziyaretinde bulunduklarını, kendilerini gören askerlerin mutlu olduğunu, fotoğraf çekip aileleri ile paylaştıklarını, askerleri mutlu etmek adına bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Kılıçdaroğlu ve Akşener’e çok bozuldum”

Bu ziyaret sonrası iki isme çok bozulduğunu belirten Seda Sayan, bunların Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olduğunu, birinci olarak Akşener'in "İktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" sözünü asla unutmayacağını, ikinci olarak ise Kılıçdaroğlu'nun kendilerine hakaret etmesini unutmayacağını, Kılıçdaroğlu'nun bir sanat düşmanı olduğunu ifade etti.

Seda Sayan ayrıca, ana muhalefet liderine "Kendisi hangi organizasyona bizi davet etmiş de katılmamışız?" diye sordu.

“Kendisi de Hatay’a gitti”

Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya her zaman destek veren bir lider olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yönelik yaptığı açıklamanın büyük bir gaf olduğunu, onun kendilerini tanımama durumunda, kendilerinin de onu hiç tanımadığını, Kılıçdaroğlu'nun da Hatay'a gittiğini, daha önce bunu yapması gerektiğini belirtti.

“Kusura bakma Kılıçdaroğlu, daha önce düşünecektin”

Seda Sayan "Neden bize yönelik böyle bir açıklama yapıyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız ondan önce davrandı ve bizleri götürdü diye. Kusura bakma Kılıçdaroğlu, daha önce düşünecektin! O bize daha önce deseydi gidelim diye, giderdik onunla. Cumhurbaşkanımız da destek olurdu, onun gibi çirkin davranmazdı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu affetmeyeceğim" dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve eşini çok seviyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm sanatçıların değerli olduğunu bildiğini ve kimseyi ayırt etmediğini belirten Sayan, kendilerine Mehmetçiğe moral ziyareti yapmak imkanı verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a teşekkür ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve eşi Emine Erdoğan'ı çok sevdiğini ve saygılarını sunduğunu söyledi.