Seda Sayan, neden acil ameliyata alındı?

Geçen aylarda plates yaparken sakatlanan Seda Sayan'ın, acil olarak ameliyata alındığı ortaya çıktı.

Güncellenme 21 Haziran 2018 13:50

Geçen aylarda plates yaparken sakatlanan Seda Sayan, acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat olmak için programının sezon finaline girmesini bekleyen Seda Sayan'ın tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planladığını ama ağrılarının dayanılmaz hale geldiği iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Onur Akay, "Kışın yaşadığı omuz kasları yırtığı tedavisi için aslında tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planlayan Seda abla, ağrıları dayanılmaz hale gelince hemen ameliyat masasına yattı ve Fulya'da bir hastanede dün ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyatı Dr. Sarper Çetinkaya ve ekibi gerçekleştirdi. Seda ablanın durumu çok iyi ve kendisine acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. Akay, Sayan'la birlikte çekildikleri kareyi de paylaştı.

Sayan'ın hastaneye yatırıldığını öğrenen Işıl Reçber, sanatçının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Geçmiş olsun dünya güzel Seda ablam" dedi.