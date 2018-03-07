Seda Sayan, kendini böyle savundu!

Seda Sayan'ın programına konuk olan Ece Gürsel'e söylediği sözler olay oldu.

Güncellenme 07 Mart 2018 09:32

Önceki gün Ece Gürsel ve Seda Sayan'ın gündeme bomba gibi düşen konuşmalarının yankıları sürmeye devam ediyor. Programda keyifli başlayan sohbette geçen konuşmalar ise Türk izleyicisinin ve inşaat işçilerinin tepkisi çekti.

Bilal Özcan'ın "Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?" sorusuna Ece Gürsel, "Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti" cevabını verdi.

Tam bu sırada söze giren Seda Sayan ise "Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?" dedi.

Bu sözler gündeme adeta bomba gibi düştü. Daha sonra konuyla ilgili açıklama yapmak isteyen Seda Sayan, yanlış anlaşıldığını, dünyada birini ya da birilerini küçümseyecek son kişi olduğunu, kendi babasının da inşaat işçisi olduğunu, gece kondu çocuğu olduğunu, halkın bilgi kirliliğine itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

İnşaat işçilerinden tepki

Seda Sayan’ın programında söylediği bu sözler toplum kadar inşaat işçilerini de kızdırdı. Bunun üzerine açıklama yapan İnşaat İşçileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür, Bu sözlerin Seda Sayan’ın ahlak anlayışını yansıttığını ve kendisinin bir şarlatan olduğunu söyledi.

Bu açıklamadan sonra ise Seda Sayan’ın nasıl bir tepki vereceği de merak konusu.