Seda Sayan, Erdoğan ve Akar'la özçekim yaptı!

Seda Sayan, Mehmetçik'e destek için gittiği Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Akar'la fotoğraf çektirdi.

Güncellenme 02 Nisan 2018 16:28

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki birçok ünlü ile Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'na Mehmetçik'e moral için giden Seda Sayan hem Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.

Aralarında Mustafa Sandal, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, İbrahim Tatlıses, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda sanatçı ve sporcudan oluşan bir heyet TSK'nın Afrin'de başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Suriye sınırındaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

Birçok ünlü ismin yer aldığı bu moral ziyaretinde Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la selfie çekindi. Sayan o anları Instagram hesabından paylaştı.