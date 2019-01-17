Seçmenler için önemli uyarı! Bugün son

Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanların kayıt yaptırmaları ve düzeltme yapmaları için bugün son gün.

Güncellenme 17 Ocak 2019 11:50

Yerel seçimler kapsamında askıya asılan seçmen listesi bugün askıdan indiriliyor. Seçmenler isimlerini muhtarlık bölgesi askı listelerinden bugün 17.00’ye kadar kontrol edebilecek.

Bugün sona eriyor

YSK, yerel seçimler dolayısıyla 4 Ocak’ta askıya çıkardığı muhtarlık bölgesi listelerinin bugün saat 17.00'de askıdan ineceğini duyurdu. Seçmenler bu zamana kadar kayıtlarını kontrol edebilecek.

Sorgulama nereden yapılacak?

Seçmen kayıtları, muhtarlıklardan, "www.ysk.gov.tr" adresinden, cep telefonlarına indirilecek "Seçmen Sorgulama" uygulamasından ve "e-Devlet"ten kontrol edilebiliyor. Ayrıca, seçmenler YSK tarafından kurulan "444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak da seçmen kaydını sorgulayabiliyor.

Son işlemler de bugün

Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan ile kayıtlarında değişiklik, düzeltme yapmak, yerleşim yerini değiştirmek isteyenlerin 17.00'ye kadar başvurmaları gerekiyor. Bugünden sonra başvuru yapılamayacak.

Seyyar sandık başvuruları da bugün son

Öte yandan, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik yapılacak başvurular da bugün tamamlanacak.