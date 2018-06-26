Seçmenden AK Parti'ye mesaj!

Seçim sonuçlarını önceden bilen isim Adil Gür, 24 Haziran sonrası ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi.

Güncellenme 26 Haziran 2018 10:15

Türkiye 24 Haziran seçimlerini geride bıraktı. Katılım oranının 88.2 ile rekor seviyeye ulaştığı seçimlerde, 49.6 milyon oy kullanıldı.

Erdoğan galip çıktı

Seçimden galip çıkan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52.38 ile ipi göğüslerken, AK Parti'nin oyunun yüzde 42.56'da kaldığı belirtildi.

Erdoğan, AK Parti’ye on puan fark attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti arasında 10 puanlık fark hakkında konuşan araştırmacı Adil Gür, AK Parti'nin bu seçimleri iyi okuyamaması durumunda çok büyük bir oy sıkıntısı ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Seçmen AK Parti’ye mesaj verdi

Sonuçlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 puan yukarıda olduğunu belirten Gür, bunun AK Parti'ye seçmenin verdiği bir mesaj olduğunu, seçmenlerin partide memnun olmadığı konular, parti politikaları, ekonomideki olumsuz gelişmelerin faturasının bu şekilde bir 'uyarı' olarak kestiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen kuvvetli desteğin yanında meclise de onu denetleme fırsatı verildiğini, ayrıca 1 Kasım'da CHP'ye oy verenlerin yüzde 2.5'i, HDP'ye oy verenlerin yüzde 4.2'sinin ve MHP'ye oy verenlerin yarıya yakınının bu seçimlerde oyunu Erdoğan'a verdiğini, bunun bir sistem değişikliği olduğu için seçmenin büyük bölümü "Dereden geçerken at değiştirilmez" anlayışı ile hareket ettiğini, Erdoğan'ın güçlü liderlik imajının da tüm bunları desteklediğini belirtti.

Yerel seçimler yaklaşıyor

Gür, 8 ay sonra yerel seçimler olduğunu, hem Ak Parti'nin hem de CHP'nin burada seçmenin verdiği mesajı iyi okuması gerektiğini, AK Parti'nin bu seçimleri iyi okuyamaması durumunda çok büyük bir oy sıkıntısı ile karşı karşıya kalabileceğini, il il, ilçe ilçe analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan son üç seçimde oranını artırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 52.59 oy oranıyla kazandığını hatırlatan Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son üç seçimde oylarını adım adım artırdığını, Erdoğan'ın Türkiye seçmeninin düşünce yapısını en iyi kavrayan lider olarak öne çıktığını, 10 Ağustos 2014'te yüzde 51.79 oy alarak köşke çıktığını, geçen yıl yapılan anayasa değişikliklerini içeren halk oylamasında ise öncekine yakın bir noktada seçmenin yüzde 51.41'inin desteğini alarak 'evet' cephesine kazandıran isim olduğunu belirtti.

AK Parti’ye tepkililer MHP’ye oy verdi

Gür, Türkiye'de iki blok oluştuğunu, bu blokların en önemli parçasının da MHP olduğunu, zaman zaman muhalefet tarafında zaman zaman AK Parti tarafında yer aldığını, bu seçimde Erdoğan'a veren ancak AK Parti'ye oy vermek istemeyen tüm kitlenin MHP'ye oy verdiğini, bunların tepki oyu olduğunu, MHP'nin 7 Haziran'da yüzde 16, 1 Kasım'da yüzde 11 oy aldığını, bu süreçte AKP'ye giden emanet oylar da tekrar MHP'ye döndüğünü, bu nedenle yüzde 5-6 beklenen oran yüzde 11 olduğunu söyledi.

İnce ve Akşener’de başarılı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakiplerinden olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başarılı bir sonuç aldığını belirten Gür, daha önce anketlerde bu sonuçların aşağı yukarı böyle olacağını gördüklerini, burada İnce'ye ayrı bir parantez açmasının gerektiğini, partisinin çok üzerinde oy almayı başardığını, 30 puan barajını aştığını, İnce'nin bu başarısındaki temel etkenin meydanlardaki ikna edici tavrı olduğunu, İnce, kampanyası boyunca partisinden destek görememesine rağmen partiden yüksek bir oy aldığını, sadece batı bölgelerde değil İnce Doğu'da CHP'nin hiç oy alamadığı yerlerde yüzde 10 oy aldığını söyledi.

Akşener neden partisinden az oy aldı?

Gür, sıfırdan bir parti kurarak yarışın içine dalan Akşener'in yüzde 5 barajı ya da yüzde 20 seviyelerinde olduğunu, yarış başladıktan sonra Akşener'in bazı bölgelerde kimsenin beklemediği bir başarı göstererek partisinin yüzde 10'un üzerine taşıdığını, Akşener'in burada partisinin altında oy almasının tek nedeni de İnce'nin performansı olduğunu, burada Erdoğan'ın kazanmasını istemeyen İyi Partililerin bir kısmının tercihini İnce'den yana kullanıldığını söyledi.