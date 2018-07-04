Seçimlerin kesin sonuçları açıklandı!

YSK, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 17:36

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin kesin sonuçları YSK tarafından açıklandı. YSK'nın 17.00'de açıkladığı kesin sonuçlara göre, AK Parti'nin 295 milletvekili, MHP'nin 49 milletvekili, CHP'nin 146 milletvekili, İYİ Parti'nin43, HDP'nin ise 67 milletvekili var.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarına göre ise, geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce; 15 milyon 340 bin 321, HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

Partilerin milletvekili sayısı

AK Parti: 295

MHP: 49

HDP: 67

CHP: 146

İYİ Parti: 43

Bağımsız: 0

Türkiye toplamı: 600

Bu kapsamda kayıtlı seçmen sayısı 59.367.469, oy kullanan seçmen sayısı 51.189.444; geçerli oy sayısı 50.137.175, geçersiz oy sayısı 1.052.269, seçime katılım oranı ise %86,22 şeklinde olduğu belirlendi.

Partilerin aldığı oy oranı ise şu şekilde:

AK Parti

Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961

Türkiye geneli toplam: 21.338.693

Oran: %42,56

MHP

Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603

Türkiye geneli toplam: 5.565.331

Oran: %11,10

HÜDAPAR

Yurt içi seçim sonucu: 153.649

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890

Türkiye geneli toplam: 155.539

Oran: %0,31

Vatan Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 110.849

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023

Türkiye geneli toplam: 114.872

Oran: %0,23

HDP

Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680

Türkiye geneli toplam: 5.867.302

Oran: %11,70

CHP

Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293

Türkiye geneli toplam: 11.354.190

Oran: %22,65

Saadet Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 660.749

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390

Türkiye geneli toplam: 672.139

Oran: %1,34

İyi Parti

Yurt içi seçim sonucu: 4.932.510

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 60.696

Türkiye geneli toplam: 4.993.479

Oran: %9,96

Bağımsızlar

Yurt içi seçim sonucu: 75.630

Türkiye geneli toplam: 75.630

Oran: %0,15