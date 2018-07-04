Seçimlerin kesin sonuçları açıklandı!
YSK, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı.
24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin kesin sonuçları YSK tarafından açıklandı. YSK'nın 17.00'de açıkladığı kesin sonuçlara göre, AK Parti'nin 295 milletvekili, MHP'nin 49 milletvekili, CHP'nin 146 milletvekili, İYİ Parti'nin43, HDP'nin ise 67 milletvekili var.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarına göre ise, geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce; 15 milyon 340 bin 321, HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.
Partilerin milletvekili sayısı
AK Parti: 295
MHP: 49
HDP: 67
CHP: 146
İYİ Parti: 43
Bağımsız: 0
Türkiye toplamı: 600
Bu kapsamda kayıtlı seçmen sayısı 59.367.469, oy kullanan seçmen sayısı 51.189.444; geçerli oy sayısı 50.137.175, geçersiz oy sayısı 1.052.269, seçime katılım oranı ise %86,22 şeklinde olduğu belirlendi.
Partilerin aldığı oy oranı ise şu şekilde:
AK Parti
Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961
Türkiye geneli toplam: 21.338.693
Oran: %42,56
MHP
Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603
Türkiye geneli toplam: 5.565.331
Oran: %11,10
HÜDAPAR
Yurt içi seçim sonucu: 153.649
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890
Türkiye geneli toplam: 155.539
Oran: %0,31
Vatan Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 110.849
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023
Türkiye geneli toplam: 114.872
Oran: %0,23
HDP
Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680
Türkiye geneli toplam: 5.867.302
Oran: %11,70
CHP
Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293
Türkiye geneli toplam: 11.354.190
Oran: %22,65
Saadet Partisi
Yurt içi seçim sonucu: 660.749
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390
Türkiye geneli toplam: 672.139
Oran: %1,34
İyi Parti
Yurt içi seçim sonucu: 4.932.510
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 60.696
Türkiye geneli toplam: 4.993.479
Oran: %9,96
Bağımsızlar
Yurt içi seçim sonucu: 75.630
Türkiye geneli toplam: 75.630
Oran: %0,15