Seçimlere az bir süre kala bir cemaat daha tarafını seçti!

Nurcuların, Yeni Asya kolu yerel seçimlerde hangi partiye destek vereceğini açıkladı.

Güncellenme 29 Mart 2019 11:16

Nur Cemaatinin bir kolu olan Yeni Asyacılar, 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiyi destekleyeceğini açıkladı.

Her seçim öncesi hemen hemen tüm cemaatler hangi partiye oy vereceğini açıklıyor. Bu kez de Yeni Asya gazetesinden beklenen açıklama geldi. Gazete, grubun yerel seçimlerde Demokrat Parti’ye destek vereceklerini belirtti.

"Demokrat Parti’ye destek olma kararını aynen yineliyoruz”

Açıklamada, “Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında yerel seçimlerde de Demokratlara ve Demokrat Parti’ye destek olma kararını aynen yineliyor ve seçimlerin vatana ve millete hayırlara vesile olmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Yeni Asya olarak birlik ve beraberliğimizi yok etmeye yönelik bütün tehlikelerin, varlığı savunulan beka tehdidinin –ancak ve ancak- hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitlik prensiplerini ihtiva eden tam bir demokrasi ile ortadan kaldırılabileceğini düşünmekteyiz.

“Yeni Asya’nın bu çizgisi…”

Demokratlık ötekileştirmeyen, farklılıkları zenginlik olarak algılayan, adil ve hürriyetçi kuralların hayat bulması için çalışan ve hukukun üstünlüğüne inanan bir zihniyet ve tavrı ifade etmektedir. Esasen öteden beri demokratik değerlerin savunucusu olan Yeni Asya’nın bu çizgisi, Bediüzzaman Said Nursî’nin Meşrûtiyet dönemlerinden günümüze tevarüs eden fikirlerine yaslanmaktadır.

“Nur Talebelerinin de idealidir”

Kaynağı millî irade olan, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanan bir yönetim şeklini ifade eden demokrasi, Bediüzzaman’ın “adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir” diyerek tarif ettiği demokratik bir cumhuriyet olarak Nur Talebelerinin de idealidir.

“Demokrasilerde devlet hâkim değil hadimdir”

Demokrasilerde devlet hâkim değil hadimdir. Hizmetkâr devlet anlayışıyla herkes için geçerli olan hak ve hürriyetlerin yaşatılması, demokrasinin varlık sebebidir. Bu noktada Demokratlık da “ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” sözünü ilke haline getiren hürriyetçi bir yaklaşımı ifade etmekte ve her halükârda baş tacı edilmeyi hak etmektedir.

“Vatana ve millete hayırlara vesile olmasını diliyoruz”

Buradan hareketle önümüzdeki seçimleri de Demokrat zihniyeti ve demokrasimizi güçlendirecek bir fırsat olarak telâkki ediyoruz. Yeni Asya olarak “Kur’ân, İslâmiyet ve vatan hesabına” Demokratlara destek olmayı talebelerine tavsiye eden Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında yerel seçimlerde de Demokratlara ve Demokrat Parti’ye destek olma kararını aynen yineliyor ve seçimlerin vatana ve millete hayırlara vesile olmasını diliyoruz."