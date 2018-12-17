Seçimlerde parti bayraklı propaganda dönemine son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde parti bayrakları yerine dijital sisteme geçileceğini duyurmasından sonra AK Parti'den de bir açıklama geldi.

Güncellenme 17 Aralık 2018 09:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’daki yerel seçimler kampanyasında görüntü kirliliği açısından ve maddi tasarruf bakımında parti flama ve bayraklarının kullanılmayacağını belirtmişti. Konuyla ilgili AK Parti’den de bir adım geldi.

Erdoğan, daha önce ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, seçim dönemlerinde her yerin parti bayrakları ile donatıldığını, bununla ilgili bir düzenleme yapıldığını ama kimsenin buna riayet etmediğini, bunun güç gösterisi olarak devam ettiğini, günümüzde buna ihtiyaç kalmadığını, artık bu türk şeylerin ilkel olduğunu bu tarzın artık milletin tepkisini çektiğini, yerel seçimlerden itibaren AK Parti olarak bu tip çalışmalara girmeyeceklerini ve dijital döneme geçeceklerini söylemişti.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün, diğer partilere de bu anlamda bir çağrıda bulundu.

Vatandaşa hizmet olarak dönecek

Demiröz, diğer partilerin de desteklemesi durumunda bayrak tasarrufunun 40-50 milyon TL’yi bulduğunu, bunun da teşkilata ve vatandaşa hizmet olarak döneceğini söyledi.

MHP’de bu adıma destek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini ters köşe yapacağını bilemediklerini ifade eden Demiröz, Erdoğan’ın yaptığı konuşma sonrası siparişleri durduklarını, harcanan bayrakların uç uca bağlandığında Edirne’den Kars’a kadar gideceğini, seçimlerde 8-10 milyon nakliye ile birlikte giderleri olduğunu, bu parayı hem vatandaşa daha farklı hizmetler olarak harcayacaklarını, MHP’nin de bu adıma destek verdiğini, çevreci kampanya ile yasaklamanın olmayacağını, burada gönül işi olması gerektiğini, diğer partilerden de en kısa zamanda destek geleceğine inandığını, bu bayrak işinin artık son bulacağını, bu işin sigara gibi olduğunu, zamanlar zararlı olduğunu herkesin anlayacağını belirtti.