Seçimlerde hangi iller el değiştirdi!

31 Mart yerel seçimleri kapsamında büyük sürprizler yaşandı. AK Parti Doğu'da rekor kırarken büyükşehirlerde umduğunu bulamadı.

Güncellenme 01 Nisan 2019 11:03

31 Mart yerel seçimlerin resmi olmayan kesin sonuçları netleşmeye başladı. AK Parti, Doğu illerinde büyük sürprizler yaşadı. Buna göre HDP’nin elindeki birçok il artık AK Parti’ye geçti.

Yerel seçim sonuçları bazı illerde belli oldu. Doğu illerinde sandıklar erken açıldığı için sonuçlar belli oldu.

Bu seçimde büyük bir sürpriz yaşanıyor. HDP resmen büyük bir şok yaşadı. HDP kayyum atanan Şırnak, Bingöl gibi illeri kaybetti. Şırnak, Bingöl, Ağrı ve Bitlis HDP'den AK Parti'ye geçti.

HDP'nin kazandığı tek yeni il Kars oldu

HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı tek yeni il Kars oldu. Kars'ta HDP Eş Başkan Adayı Ayhan Bilgen belediye başkanlığını kazandı.

AK Parti 3 yeni il kazanmış oldu

Ak Parti Kürt seçmenin en yoğun olduğu iller Şırnak, Ağrı, Bitlis'i HDP'den aldı. Bu illere İçişlerş Bakanlığı tarafından kayyum atanmış ve halkın kayyumun hizmetlerinden memnun olduğu belirtiliyordu.

AK Parti 14 şehri kaybetti

Ak Parti 14 ilde ise kaybetti. Ak Parti'nin elinde bulunan illerin büyük çoğunluğu CHP'nin eline geçerken, bazıları ise MHP'ye geçti.

MHP 6 yeni il kazanmış oldu

Bu seçimin karlı çıkan partilerinden biri şüphesiz MHP oldu. MHP 6 yeni il kazanmış oldu.

İşte el değiştiren iller listesi:

1-Antalya: AK Parti'den CHP'ye

2-Ankara: AK Parti'den CHP'ye

3-Tunceli: BDP(HDP)'den TKP'ye

4- Ardahan: AK Parti'den CHP'ye

5- Ağrı: BDP (HDP) AK Parti'ye

6- Bitlis: BDP (HDP) Ak Parti'ye

7- Artvin: Ak Parti'den CHP'ye

8- Kars: MHP'den HDP'ye

9-Bilecik: AK Parti'den CHP'ye

10-Sinop: Ak Parti'den CHP'ye

11- Burdur: Ak Parti'den CHP'ye

12-Bolu: Ak Parti'den CHP'ye

13- Kırşehir: Ak Parti'den CHP'ye

14-Amasya: AK Parti'den MHP'ye

15- Kastamonu: AK Parti'den MHP'ye

16-Erzincan: Ak Parti'den MHP'ye

17-Karaman: Ak Parti'den MHP'ye

18-Çankırı: AK Parti'den MHP'ye

19- Bayburt: Ak Parti'den MHP'ye

20- Kırklareli: CHP'den bağımsız adaya

21- Iğdır: HDP'den MHP'ye

22- Mardin: Bağımsız'dan HDP'ye

23- Adana: MHP'den CHP'ye

24- Mersin: MHP'den CHP'ye

25- Şırnak: BDP(HDP)'den AK Parti'ye