Seçimler yaklaştıkça CHP kaynıyor!

CHP'de bazı adaylardan rahatsız olarak PM'yi acil toplantıya çağıran grup, yapılacak toplantının artık bir anlamı olmadığını söyledi.

Güncellenme 21 Şubat 2019 14:10

Yerel seçimler kapsamında hazırlıklar devam ediyor. CHP’de yaşanan aday tartışmaları nedeni bitmek tükenmek bilmeyen kavgalara sahne oluyor. CHP’de 12 Parti Meclis üyesi, İstanbul Maltepe ve Urfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirmesi için PM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Bu çerçevede PM, 23 Şubat’ta toplanmaya hazırlanıyordu. Fakat aday listelerinin YSK’ya sunulması nedeni ile PM üyeleri, zehir zemberek açıklamalarla toplanmanın artık bir anlamının olmayacağını duyurdu.

“PM’nin toplanması anlamsızdır”

PM’nin toplanması için imza veren isimlerden Selin Sayek Böke, “Geciktirilerek gündemsiz bırakılan Parti Meclisi’nin toplanması anlamsızdır. Parti Meclisimizin olağanüstü toplanması talebimizi geri çekiyoruz” dedi.

“Yapılan uyarıların hepsi göz ardı edildi”

Muhalif isimler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki YSK takvimini ve parti tüzüğünü de göz önüne alarak yaptığımız uyarıların hepsi göz ardı edilmiş, dilekçemizin genel merkezimize ulaştığı andan itibaren, söz konusu toplantı için yeterli zaman olmasına rağmen, olağanüstü PM toplantısı, aday listelerinin tesliminden ve hatta itiraz süresinin bile bitiminden sonraki bir tarihe konulmuştur.

Yaşanılan bu durumla, ne yazık ki örgütümüzün ve CHP’ye gönül veren milyonların sesini duymaya ve bu sesle ortaklaşarak partimizin gücünü ve başarısını artırmaya dönük bir fırsatın kaçırılmış olduğu açıktır. Ancak Genel Merkezimiz tercihini bu yönde kullanmıştır.

“Artık, PM toplantısı yapmanın bir anlamı yok”

Gelinen noktada, kasıtlı olarak gündemsiz bırakılan Parti Meclisimizin toplanması, anlamını, faydasını ve gerekliliğini yitirmiştir. Bu şartlar altında faydasını yitirmiş, gündemi ortadan kaldırılmış bir PM toplantısı yapmanın, doğası gereği anlamı olmayacağı gerekçesiyle olağanüstü toplantı talebimizi geri çekiyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da, partimizin tüm adaylarının seçimlerde en iyi sonucu alabilmesi için sahada ve her alanda hep birlikte, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”