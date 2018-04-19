Seçimler neden ikinci tura kalmaz? İşte cevabı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, seçimlerin ikinci tura kalmayacağını, anketlerin de bunu gösterdiğini söyledi.

Güncellenme 19 Nisan 2018 11:18

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Onlar milleti aldatma formülü geliştirelim diyorlar. İkinci turda bizim adayımıza oy verirler planı yapıyorlar. Bu şark kurnazlığıdır. Seçim 2. tura kalmaz, piyasadan belli. Anketler çok net ortadadır" dedi.

Muhalefet Ağustos’ta yağmura yakalandı

Bozdağ, Bahçeli'nin açıklamasını grup konuşmasında duyduğunu, önceden konuşma olmadığını, muhalif çevrelerin bunu dile getirdiğini, CHP sözcüsünün hodri meydan dediğini, siyasette seçim konuşulunca, yapalım seçimi denildiğini, seçim isteyenlerin samimi olarak ortaya çıkması gerektiğini, adaylarını bir an önce göstermeleri gerektiğini, muhalefetin Ağustos'ta yağmura yakalanmış gibi olduğunu söyledi.

Muhalefetin kafası karışık

AK Parti'nin adayının çok net olduğunu belirten Bozdağ, MHP'nin adayının da milletin adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, Cumhur İttifakı'nın adayı kim diye sorulduğunda herkesin Erdoğan diyeceğini, burada karar vermesi gerekenlerin muhalefet olduğunu, muhalefetin kafasının karışık olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun sürekli Erdoğan'a hodri meydan dediğini, TV'ye çıkalım dediğini, siyasetin er meydanının kurulduğunu, siyasetin er meydanının sandık olduğunu, şimdi asıl kaçarızın hesabını yaptığını, aday olmazsa, biz CHP olarak iktidara, Türkiye'yi yönetmeye talip değiliz demiş olduklarını, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetmeye eğil olmadığını, Erdoğan ile yarışacak çapta bir adayları olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasının tek açıklaması er meydanında Erdoğan'a tuş olacağından korkması olduğunu belirtti.

CHP tabanı HDP’ye oy vermez

Bozdağ, Cumhurbaşkanı adayı olursa milletvekili de olamayacağını, CHP Genel Başkanlığı'nı kaybetmenin de onu beklediğini, Genel Başkanlık görevini muhafaza etmek istediğini, derdinin Türkiye olduğunu ispatlaması için kendisini aday olması gerektiğini, Kılıçdaroğlu'nun CHP kongrelerinde herkesi yenme şampiyonluğu olduğunu, milletin sandığı, siyasetin er meydanında bir başarısının olmadığını, er meydanının ayrı, CHP'nin meydanının ayrı olduğunu, bu sistemin ittifakı zorunlu kıldığını, oylarının 25-26 bandında olduğunu, CHP'nin oyunun yetmediğini, ittifak yapması gerektiğini, CHP'ninittifak yapmasında bir mani olmadığını, ittifak yapmaktan da korktuklarını, adresin HDP olduğunu, samimi CHP tabanına bunu anlatamayacağını, seçmenin HDP tabanına oy vermeyeceğini söyledi.

Seçim 2. tura kalmaz

CHP'nin milleti aldatma formülü geliştirdiğini ileri süren Bozdağ, ikinci turda kendi adaylarına oy verirler planı yaptıklarını, bunun şark kurnazlığı olduğunu, seçimin 2. tura kalmayacağını, piyasadan bunun belli olduğunu, anketlerin de çok net ortada olduğunu, danışıklı dövüş yapanlara milletin izin vermeyeceğini, bu sistemin ilk uygulayıcı lideri olarak Erdoğan'ın seçileceğini, MHP ve AK Parti millete hile yapmayan partiler olduğunu, ittifakın açık açık yapılması gerektiğini, ittifak yapsalarda yapmasalarda HDP ile CHP'nin oylarının aynı adayda birleşeceğini belirtti.

OHAL’in tek zararı teröristlere

Bozdağ, OHAL ile Türkiye seçme gittiğini, 16 Nisan referandumunu da OHAL'de yaptıklarını, seçim güvenliği açısından hiçbir sorun yaşanmadığını, OHAL'ni seçim çalışmalarına en ufak zarar vermediğini, OHAL'in terör örgütlerine karşı ilan edildiğini, OHAL'in terör örgütü ve teröristler dışında kimseyi olumsuz etkilemediğini, OHAL olmadan nasıl toplantı yapıldıysa yine yapıldığını, terör örgütü ve teröristler dışında kimsenin hayatında değişiklik olmadığını ve olmayacağını, herkesin temel hak ve özgürlüklerini yaşaması gerektiğini, bunu seçim yenilgisine bahane olarak gördüğünü, seçimi kaybedeceklerini, bu yüzden OHAL'i bahane ettiklerini, seçim çalışmalarında hiçbir sorun olmayacağını, OHAL altında seçime yasal ve anayasal bir engel olmadığını vurguladı.