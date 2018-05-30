Seçimler iptal edilecek mi? AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop, seçimlerin iptaliyle ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 11:49

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop, 24 Haziran'daki seçimlerin iptal olacağına dair ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Seçimi etkileyecek bir husus olmadığını belirten Şentop, bu düzenlemelerin seçimde uygulanmasıyla ilgili olduğunu, AYM'nin iptal kararı vermesi durumunda, YSK'nın bunu daha önceki tehamülleri ile uygulayacağını, YSK'nın prensip kararlar alarak uyguladığını, AYM'nin kararı ne olursa olsun seçimin iptali söz konusu olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili de değerlendirme yapan Şentop, bu sistemin güçlü Meclis'i gerektirdiğini, kabinedeki birçok bakanın güçlü Meclis için aday gösterildiğini, yasama çalışmalarının bütünüyle Meclis'te olacağını, yasamayı yeni sistemde Meclis'in belirleyeceğini, daha önce hükümetin belirlediğini, aday listelerinde de güçlü Meclis isteklerini göstermiş olduklarını belirtti.