Seçimler hakkında en bomba tahmin!

Ahmet Hakan, seçimlerin birinci turda sonuçlanmayacağını, muhtemel bir ikinci turda İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarışacağını ileri sürdü.

Güncellenme 21 Haziran 2018 10:35

24 Haziran'daki Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere çok az bir zaman kaldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu kapsamda çok tartışılacak iddialarda bulundu. Hakan, araştırma şirketlerinin bu seçimlerde çok fazla yanılacağını, vatandaşın anket sorularına cevap vermekten kaçındığını, bu nedenle anket firmalarının fena halde çuvallayacağını ileri sürdü.

Seçimler ikinci tura kalacak

Birinci turda seçimin tamamlanmayacağını iddia eden Hakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını hatta bunun kesin olduğu yazdı.

HDP barajı geçecek

Ahmet Hakan, HDP'nin baraj meselenin bu seçimin en kilit konusu olduğunu, HDP'nin baraj meselesini çok iyi yönettiğini, "Bıçak sırtındayız' diye propaganda yaparak barajı aşmayı garantilediklerini belirtti.

Seçimin yıldızı İnce mi?

İkinci turdaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçeceğini öngören Ahmet Hakan, İnce'ye fazla ilgili duyulduğunu, bunun oya dönüşeceğini, seçimin yıldızının İnce olduğuna ikna olunduğunu, İnce'nin yüzde 30'u aşacağını ifade etti.

Saadet Partisi beklenenden fazla oy alır mı?

Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nin yükselişte olduğunu, baraj sorunu nedeni ile bu zamana kadar hep hak ettiğinin altında oy aldığını, bu kez barajsız seçime girdiğini, bunun etkisinin görüleceğini, Saadet Partisi'nin tahmin edilenin üzerinde oy alacağını iler sürdü.