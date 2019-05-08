Seçimin kilit partisi Saadet'in aday durumu ne zaman kesinleşecek?

Karamollaoğlu; YSK'nın verdiği kararın hukuksuz olduğunu belirterek, adaylarının durumunun ne zaman kesinleşeceğini açıkladı.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 13:00

İstanbul’un 23 Haziran’da yapılacak olan tekrar seçimi için Saadet Partisi’nin adayını çekip çekmeyeceği merak konusu oldu. 103 binden fazla oyu olan parti, son kararını hala vermedi. Konuyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan bir açıklama geldi.

“Bu karar, kara bir leke olarak tarihe geçecektir”

Karamollaoğlu iptal olan İstanbul seçimleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesini eleştiren Karamollaoğlu, “Sözü hiç uzatmadan, dolandırmadan ifade etmek istiyorum ki, bu YSK kararı, hukuk kurallarının yanlış yorumlanması değil, tamamen hukukun katledilmesidir. Bu karar YSK’nın alnına kara bir leke olarak tarihe geçecektir” dedi.

Kesin karar ne zaman açıklanacak?

Adaylarının 23 Haziran’da yapılacak seçimler için Ekrem İmamoğlu lehine çekilip çekilmeyeceğine dair soruyu cevaplayan Karamollaoğlu, “Biz kararımızı geniş bir değerlendirmeden sonra vereceğiz. Şu an için bu konuda kesin bir açıklamada bulunmuyorum. Dün başkanlık divanımızı topladık. Yüksek istişare toplantısı ve GİK sonrası kesin kararımızı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Kararı neye göre verecekler?

"Taban CHP'ye oy vermeyeceği için Saadet Partisi'nden aday çıkarılacağı söyleniyor?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Karamollaoğlu, “Siz de bu değerlendirmeyi yapmakta serbestsiniz. Biz bu seçimlerde istişare yaptıktan sonra kararımızı vereceğiz. Bir çok konu gündeme getirilebilir. Elbette ülkemizin menfaati adaletin tesisi ve kendi partimizin geleceği için önemlidir. Herkes yorum yapabilir bir şey demeyi doğru bulmuyorum” dedi.

YSK kararı alındıktan hemen sonra Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirten Temel Karamollaoğlu sonrasında bir daha görüşmediklerini belirtti.