Seçimin kaderini belirleyecek görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin 16.00'da başlayan görüşmesi 55 dakika sürdü. Görüşmede neler konuşulduğuna dair ise bir bilgi verilmedi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 17:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıkladıktan sonra tekrar bir araya geldi. Yerel seçimlerde ittifak arayışları kapsamında yapıldığı tahmin edilen görüşme 55 dakika sürdü.

16.00’da görüşülmeye başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak saat 16.00’da bir araya geldi. İki lider son 16 Ekim’de bir araya gelmişti.

55 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’yi kabulü ile gerçekleşen görüşme 55 dakika sürdükten sona sona erdi. Bu kapsamda Bahçeli, gündemi ev sahibinin belirleyeceğini, Erdoğan ise seçim ittifakının tabanların da beklentisi olduğunu belirtmişti.

Ne konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’ndaki açıklamasında, "Seçim ittifakını masaya yatıracağız" demişti.