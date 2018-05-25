Seçimin kaderi gençlere bağlı!

Seçilme yaşının da 18'e indirilmesi ile birlikte gençlerin bu seçimde kritik bir öneme sahip olduğu, hatta seçimin kaderini belirlemede etkili olacağı iddia edildi.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 09:00

24 Haziran seçimleri seçilme yaşının 18'e inmesi ile kritik bir seçim haline geldi. Bu seçimlerle birlikte 10 milyon 200 bin genç oy kullanacak. Toplamda 57 milyon olan seçmenin beşinden biri 18-27 yaş arası. Yani bu seçimde tüm dengeleri belirleyecek olanlar genç kesim. Peki bu seçime gençlerin etkisi ne olur? Yeni Şafar yazarı Kemal Öztürk bu konuyu köşesine taşıdı.

Kemal Öztürk, gençlerin oy kullanacağını, 18 yaşında olup parlamentoya girecek olanlarında olduğunu, bu gençlerin nasıl hareket edeceğinin merak konusu olduğunu yazdı.

Bir kamuoyu şirketinin araştırmasından bahseden Öztürk,bu şirketin kendisi için ayrıca çalışam yaptığını, yapılan ankette, 18-24 yaş aralığında gençlerin partilere dağılımını yaptıklarını, partiye orta yaş grubunun verdiği oyla, gençlerin oyları arasında uyumsuzluk olduğunu ileri sürdü.

Bahsi geçen tablo ise şu şekilde:

Parlamento seçimlerinde kime oy vereceksiniz?

Tabloya atıfta bulunan Özürk, gençler arasında AK Parti'nin birinci olduğunu, HDP, İYİ Parti, MHP ve SP’de orta yaş grubuna oranla daha çok genç seçmen olduğunu, özellikle HDP'deki farkın çok dikkat çekici olduğunu, araştırma şirketinin analizine göre gençlerin genelde uçtaki partileri tercih ettiğini, bu terciin her seçimde arttığını belirtti.

Öztürk, AK Parti'nin bir istisna oluşturup birinci parti olduğunu, yine analizler göre gençler arasındaki en büyük sorunun sandığa gitmeme durumu olduğunu, bunun önüne geçmek için partilerin özel çalışma yapması gerektiğini aktardı.