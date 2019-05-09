Seçime yönelik ilk araştırma yapıldı! İşte sonuçları...

MAK Danışmanlık tarafından yapılan ve İmamoğlu'na sunulan son araştırmaya göre, seçimde yüzde 13'ün fikri değişiyor.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 14:47

MAK Danışmanlık, 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da 5 bin 500 seçmen üzerinde araştırma yaptı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yapılan anket çalışmasına dair verilerine duyurdu.

Seçimde yüzde kaçın tercihi değişecek?

Kulat, “Seçimin tekrarlanması durumunda politik tercihiniz değişir mi?” sorusuna, deneklerin yüzde 79’unun “Değişmez” cevabı verdiğini, yüzde 8’inin kararsız olduğunu, yüzde 13’ünün ise “Evet, değişir” cevabı verdiğini açıkladı.

“Büyük bir kitle kararım değişiyor diye”

Kulat, “Kararsızları dağıttığınızda, yüzde 16-17’lik bir seçmen, ki seçimin kaderini değiştirecek bir seçmen, bu seçmen, ‘Evet, kararım değişir’ diyor ve bu seçmen, ağırlıklı olarak AK Parti’ye oy verdiğini, yani Cumhur İttifakı’na oy verdiğini söyleyen seçmen” diye konuştu.

“İmamoğlu’na oy verme oranı artar”

Bu verileri değerlendiren Mehmet Ali Kulat, “Bu fotoğraf doğru çıkarsa, Ekrem İmamoğlu’na oy verme oranının artacağını gösteriyor, bu veriler.” dedi.

Araştırma İmamoğlu’na sunuldu

Kulat, bu anketin sonuçlarını, Ekrem İmamoğlu’na da özel bir sunumla takdim ettiklerini kaydetti. Kulat, “(Bu anket), Ekrem İmamoğlu’nun önündeki son çalışma” dedi.