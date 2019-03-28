Seçime sayılı günler kala Saadet Partisi'nde çatlak!

Saadet Partisi'nin Elmadağ adayı Nuri Yurdakul, partisinin seçim politikası ve içinde bulunduğu ittifak nedeni ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Güncellenme 28 Mart 2019 11:28

Seçime iki gün kala Saadet Partisi'nden herkesi şaşırtacak bir son dakika haberi geldi. Saadet Partisi Elmadağ adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yurdakul’dan açıklama

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adaylığından çekilen Nuri Yurdakul, "Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir" dedi.