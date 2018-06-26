Seçimde partisinden daha az oy alan Akşener'den ilk açıklama!

Seçim sonrası derin bir sessizliğe bürünen Meral Akşener, kameraların karşısına geçti ve gündeme dair açıklama yaptı.

Güncellenme 26 Haziran 2018 13:42

24 Haziran seçimlerden beklediği oyu alamayarak derin bir sessizliğe bürünen İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim sonrası ilk kez açıklama yaptı.

Yaptığı açıklama sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener'e Muharrem İnce'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine CHP'lileri kızdıracak sözler sarf etti.

Akşener, CHP'nin 100 yıllık bir parti olduğunu, yüzde 22 oy aldığını, İyi Parti'nin aldığı oranın başarılı olduğunu savundu.

Akşener, "Sayın İnce CHP içerisinde bakıldığında yüz yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık MHP yüzde 11 oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bütün devlet güçleri ve imkanlarıyla yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. Sonuç itibariyle devletten bir kuruş almadan kurulan İYİ Parti yüzde 10 aldı. Ben sayın İnce'nin bu sözlerine katılmıyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ve CHP temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını ifade ettiğini belirten Akşener, gerilime sebep verecek hadisenin olmadığını söylediklerini, kendi partisiyle beraber burada seçim sonuçlarını izlediklerini ifade etti.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Muharrem İnce, "41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. 8-9 puan fazla almışız. Diğer muhalefet partileri 10'un üzerinde alsa seçim ikinci turdaydı. 30 barajını yıktık, 50'yi de yıkabiliriz" demişti.