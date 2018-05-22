Seçimde kaç bağımsız aday yarışacak?

24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde 32 ilde 74 isim bağımsız olarak yarışacak.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 16:19

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 32 ilde 74 isim, bağımsız milletvekili adayı olarak seçime girecek.

YSK, hazırladığı seçim takvimi uyarınca siyasi partilerle birlikte bağımsız adayların başvuru süresi de dün tamamlandı.

Buna göre, 76 isim, bağımsız aday olmak üzere il seçim kurullarına başvuruda bulundu. Bu isimlerden 2'si adaylıktan istifa etti. 32 ilden toplam 74 aday, bağımsız milletvekilliği için seçime girecek. Bağımsız adaylar, seçilmek istedikleri illerdeki oy pusulalarında yer alacak.

Bağımsız adaylar, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak ve Şanlıurfa'da yarışacak.

En fazla bağımsız aday İstanbul, Diyarbakır ve Ankara'da bulunuyor. İstanbul'da 10, Diyarbakır'da 8, Ankara'da 7 isim bağımsız milletvekili adayı olarak oy pusulalarında yerini alacak.

HÜDA PAR Genel Başkanlığından istifa eden Zekeriya Yapıcıoğlu da Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak seçime girecek.

Bu arada, bağımsız adaylar arasında işçi ve emeklilerin yanı sıra mesleğini çiftçi, hamal, işsiz, öğrenci olarak beyan eden isimler de bulunuyor.

Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların 25 Mayıs'a kadar başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamaları gerekiyor.

Milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından 26 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

Geçici aday listelerine itirazlar, 27 Mayıs'ta saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

Milletvekili kesin aday listeleri, YSK tarafından seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere 30 Mayıs'ta il seçim kurullarına gönderilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.