Seçim yasakları başladı!

Yapılacak seçimlerden 24 saat önce 18.00 itibarıyla propaganda yapılması yasaklandı.

Güncellenme 24 Haziran 2018 00:08

Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlere ilişkin propaganda 18.00 itibarıyla sona erdi. Artık yayın yasaklandı.

18.00’de sona erdi

Konuyla ilgili açıklama yapan YSK, seçim takvimine göre, seçimlere yönelik propaganda serbestliğinin saat 18.00'de bittiğini duyurdu.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

Bir gün önce yasak başladı

Oy verme gününden bir gün önce yani 23 Haziran saat 18.00 itibarıyla seçim yayını yapılmasının yasak olduğu, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanmasının yasak olacağı bildirildi.

Yayın yasağı ne zaman kalkacak

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.