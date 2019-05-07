Seçim usulsüzlüğü kapsamında kaç kişi ifade verdi?

31 Mart yerel seçimlerindeki usulsüzlük iddiaları kapsamında 40 şüphelinin ifade verdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 10:44

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 31 Mart yerel seçimlerindeki usulsüzlük soruşturması kapsamında 100’den fazla kişi ifade vermişti. Şu ana kadar 40 kişinin ifade verdiği ortaya çıktı.

32 ayrı soruşturma başlatılmıştı

31 Mart yerel seçimlerinde sandık sayımları ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin suç duyurularının üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 ilçeyi kapsayan 32 ayrı soruşturma başlatılmıştı.

Şikayetler AK Parti ve MHP tarafından yapıldı

Şikayetlerin bir kısmını AK Parti ve MHP yaparken, bir kısmını da sayım sırasında suç şüphesi olacak durumlar bulunduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Sandık Kurulu Başkanlıkları yapmıştı. Soruşturma kapsamına yanlış veri girişi yapan ilçe seçim kurulu görevlileri de dahil edilmişti.

40 şüpheli ifade verdi

Sabah’ın haberine göre; "Görevi kötüye kullanma" ve "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un" ilgili maddelerince başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler ifadeye çağırılmaya devam ediliyor. Soruşturma kapsamında 40 şüphelinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.