Seçim sonrası OHAL kalkıyor mu? İşte cevabı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL'in FETÖ, PKK ve DEAŞ'a karşı olduğunu, seçim sonrası kaldırılabileceğini, bir sıkıntı olması durumunda tekrar geri getirilebileceğini söyledi.

Güncellenme 12 Haziran 2018 09:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda sürekli tartışma konusu olan OHAL konusunda dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Tekrar geri gelebilir

Daha önce de yaptığı açıklamada seçim sonrası OHAL'in kaldırılacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre yönelik çok ciddi mücadele verdiklerini, ciddi manada bu işin yumuşatılmasından dolayı 24 Haziran'dan sonra OHAL'e neşter vurabileceklerini ama herhangi bir sıkıntı olması durumunda OHAL'i tekrar geri getirebileceklerini söyledi.

FETÖ, PKK ve DEAŞ'a karşı ilan edildi

OHAL'in getirilmesinin en büyük nedeninin terör olduğunu dile getiren Erdoğan, bunun birinci nedeninin FETÖ ve PKK olduğunu, bunun yanı sıra DEAŞ tehlikesinin de olduğunu ifade etti.

"Daha önce OHAL'i 1 ayda kaldırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlara karşı biz OHAL'i yaparken, bundan 16 yıl önce geldiğimizde Türkiye'de yine bir OHAL var mıydı, vardı. Biz, o OHAL'i 1 ay içinde kaldırdık. Çünkü o OHAL teröre karşı değildi. Maalesef bölgeseldi. Bizimkiyse tamamen teröre yönelik. O dönemdeki OHAL'de hatırlayın fabrikalar grevlerle karşı karşıyaydı. Bizim dönemimizde fabrikalarda grev söz konusu değil. İki, OHAL'le biz bir defa terörle mücadeleyi rahatlattık. Teröre yönelik çok ciddi mücadele verdik. Ciddi manada bu işi yumuşattığımız için 24 Haziran'dan sonra OHAL'e neşter vurabiliriz. Ama herhangi bir sıkıntı olduğunda OHAL tekrardan getirilebilir" dedi.