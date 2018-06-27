Seçim sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk görüşme!

Cumhur İttfakı'nın seçimlerdeki başarısından sonra Bahçeli ve Erdoğan ilk kez bir araya gelecek.

Güncellenme 27 Haziran 2018 12:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın diğer bir lideri olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına başkanlık etmişti.

Başbakan Binali Yıldırım ve bazı bakanlar ve bürokratların katıldığı ve yeni sisteme ilişkin konuların ele alındığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'ya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek. Ayrıca görüşmeye Başbakan Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.

Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde büyük bir başarı ile çıkması sonrasında iki lider ilk kez bir araya gelecek.

Öte yandan seçimler sonrasında, AK Parti'nin ve Erdoğan'ın aldığı oy başarısından dolayı Bahçeli telefonla tebrik etmişti.