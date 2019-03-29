Seçim öncesi İngiliz yine devrede!

Her seçim öncesi Türkiye'nin iç işlerine saldıran ve algı operasyonu yürüten The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şok suçlamalarda bulundu.

Güncellenme 29 Mart 2019 10:24

İngilizlerin Türkiye üzerindeki algı operasyonları devam ediyor. The Economist dergisi Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler hakkında flaş iddialarda bulundu.

"Erdoğan Batı'yı terörizmle suçladı"

Her fırsatta Türkiye’yi karalama kampanyası başlatan İngiliz medyası, seçime az bir süre kala yine devreye girdi. The Economist, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimler hakkında çok konuşulacak iddialarla gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemlerini değerlendiren The Economist, "Bir zamanlar kalemle terör suçu işlendiğini söyleyen Erdoğan, şimdi dikkatini sebzeyle terör suçu işleyenlere yöneltti" yorumunda bulundu.

"Erdoğan Batı'yı terörizmle suçladı" başlığını taşıyan yazının başlık altında da "Erdoğan toptancılara öfkeli" ifadeleri yer aldı. Dergideki yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay bir mitinginde; "Patlıcan, domates, patates ve salatalık fiyatlarını artırdılar. Terör saçıyorlar" diyerek toptancıları suçladığı hatırlatıldı.

"Birçok kişi gözünü başkent Ankara'ya çevirmiş durumda”

Economist'e göre AK Parti seçimlerden sonra da iktidarda kalmaya devam edecek ancak bazı engebelerle karşılaşabilir. Dergideki yazı şöyle sürüyor:

"Birçok kişi gözünü başkent Ankara'ya çevirmiş durumda. Zira Ankara'da muhalefetin belediye başkan adayı Mansur Yavaş, anketlerde AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin önünde görünüyor. Yavaş da seçim kampanyası sırasında, kendisine verilecek bir oyun, kötü ekonomi yönetimi ve yolsuzluğa karşı verilmiş bir oy olacağını söyledi.

"Erdoğan ve müttefikleri ise Yavaş'a ders vermek istiyor”

"Erdoğan ve müttefikleri ise Yavaş'a ders vermek istiyor. Bu ayın başlarında hükümet yanlısı gazeteler ve haber kanalları, Yavaş'la ilgili karşılıksız çek iddialarını deşmeye başladı. Hemen ardından savcılar soruşturma başlattı. Erdoğan o günden beri Yavaş'ı 'seçimden sonra büyük bir bedel ödemekle' tehdit ediyor, seçilse bile onun görevden alınabileceğini ima ediyor."

“Elinin altındaki her türlü silahı kullanıyor”

"Erdoğan, muhafazakar tabanını harekete geçirmek için elinin altındaki her türlü silahı kullanıyor. Mitinglerde, Yeni Zelanda'daki cami saldırıları için Batı'yı suçladı, muhalefeti teröristlerden emir almakla, feminist protestocuları da ezanı yuhalamakla itham etti. (Oysaki protestocular göz yaşartıcı gaz sıkan polisi yuhalıyordu)"