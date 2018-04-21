Seçim öncesi Hollanda'dan küstah çıkış!

16 Nisan'daki referandumda Türkiye hakkında skandal kararlara imza atan Hollanda'dan yaklaşan seçimler öncesinde küstah açıklamalar geldi.

Güncellenme 21 Nisan 2018 13:55

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bakanların 24 Haziran'daki seçimler öncesinde ülkelerinde seçim propagandası yapmak için gelmelerinin "kamu düzeni için tehdit oluşturacağını" söyledi.

"Türk siyasetçileri istemiyoruz"

Türk siyasetçilerinin kampanya talebini "istenmeyen bir durum" olarak değerlendiren Rutte, geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, erken seçim öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemediklerini vurguladı.

Skandal iddialar

Rutte, bu durumun daha önce 2017'nin Mart ayındaki gibi kamu düzenini bozacağını, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulandığını ve bunu önlemek istediklerini ileri sürdü.

"Sorun ithal etmek istemiyoruz"

Türkiye'nin seçim kampanyasını ülkesine odaklı olarak yürütmesi gerektiğini savunan Hollanda Başbakanı, dışarıdan sorun ithal etmek istemediklerini vurguladı.

Ne yaşanmıştı?

Daha önce Hollanda yönetimi, 16 Nisan referandumu öncesi Türk Bakanların ülkelerindeki toplantılarını iptal etmiş, hatta Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya diplomasi terbiyesine aykırı tutum sergilemişti.