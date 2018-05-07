Seçim öncesi E-Devlet'ten seçmeni sevindirecek haber

24 Haziran seçimleri öncesi seçmen, E-Devlet'ten nerede oy kullanılacağını görebilecek.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 22:44

Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağının açıklamasından sonra bazı teknolojik gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde seçmen listesi geliştirilen mobil uygulama üzerinden takip edilebilecek. Bu kapsamda seçimlerde nerede oy kullanacağını merak edenler telefona uygulama yükleyerek bu meraklarını gidermiş olacak.

E-Devlet son zamanlarda yaptığı atılımlara bir yenisini daha ekleyerek vatandaşı bir dertten daha kurtardı. Bu kapsamda, telefonunda bu uygulama olanlar artık seçimlerle ilgili meraklarını da gidermiş oluyor.

Uygulamanın özellikleri

YSK'nın hazırladığı seçim takvimi kapsamında, muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalmaya devam edecek. Bu sebeple muhtarlıklar da hafta sonları hizmet vermeye devam edecek.

Mobil uygulama tam burada devreye girecek. Türkiye'de ikamet edenler, askı dönemi içerisinde seçmen bölgesini ve nerede oy vereceklerini kolayca öğrenebilecekler. Bu uygulama ile ayrıca aynı yerde ikamet eden seçmenlerin de kayıt yerleri görülebilecek.

Yurt dışında ikamet eden, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olup, olmadığınızı ve hangi dış temsilcilikte kaydınızın bulunduğunu öğrenebileceksiniz.

Seçmen Sorgulama uygulamasını iOS için buradan ve Android için buradan indirebilirsiniz.