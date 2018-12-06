Seçim kampanyalarına sınırlama getirildi

Başkan Erdoğan, seçim kampanyalarına görüntü ve ses kirliliğine yol açtığı gerekçesi ile sınırlama getirildiğini duyurdu.

Güncellenme 06 Aralık 2018 11:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti bayraklarının asılmasının ve seçim otobüslerinin görüntü ile ses kirliliğine yol açtığını, AK Parti olarak yerel seçimlerde bu konuda hassas olacaklarını söyledi.

Belli saatler dışında seçim otobüsü gezemeyecek

Başkan Erdoğan, insana saygılı bir seçim kampanyası yürüteceklerini, kampanya boyunca görüntü ve ses kirliliği yapmayacaklarını, belli saatler dışında asla otobüsle dolaşılmayacağını ifade etti.

Bu yöntem artık ilkel

Çok eskilerden beri yerleşmiş bir seçim kampanyası anlayışı olduğunu belirten Başkan Erdoğan; şehirleri, caddeleri, sokakları her yeri parti bayraklarıyla ve afişlerle donatıldığını, bununla ilgili düzenleme yaptıklarını, kimsenin buna riayet etmediğini, partilerin bunu güç gösterisi olarak gördüğünü, artık buna ihtiyaç olmadığını, bunun artık ilkel olduğunu söyledi.

Tasarruf yapılacak

Başkan Erdoğan, eski tarz kampanya yöntemleri şehirleri kirleten, tepkiye yol açan bir hale geldiğini, gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan kampanya yöntemini tamamen terk ettiklerini, çevreye ve insana saygılı seçim kampanyası yürütme kararı aldıklarını, belirtilen saatler dışında otobüs dolaştırılmayacağını, böylece bu israftan kurtulmuş olacağını, tasarrufun sadece devlette aranmayacağını, bunun da tasarruf olduğunu, çevreci bir parti olarak bu hassasiyeti gösterme kararı aldıklarını belirtti.