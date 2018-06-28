Seçim akşamı halkı provoke eden Tezcan'dan açıklama

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, 24 Haziran akşamı söylediği "seçim ikinci tura kaldı" sözlerine açıklık getirdi.

Güncellenme 28 Haziran 2018 14:31

24 Haziran akşamı "Seçim 2. tura kaldı" açıklaması ile adeta halkı tahrik eden CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, ellerindeki verilere göre konuştuklarını, bugüne kadar hiç yanılmadıklarını söyledi.

İnce ile temas halindeydik

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile temas halinde olduklarını belirten Tezcan, o gece üç açıklama yaptıklarını, açıklamaları güvenli olan veriler üzerinden yaptıklarını, müşahit ve görevlilerin tutanaklarını baz aldıklarını, AA'nın sonuçları her zamanki gibi yüksekten açtığını, referandumda da aynısını yaptığını, AA'nın verilerinde güvenmediklerini, verdikleri verilerin saat itibarıyla doğru olduğunu, referandumda da aynısını yaptıklarını, AA'nın verileri yüzde 20'yken CHP'nin verilerinin yüzde 5 olduğunu, ona göre açıklama yaptıklarını, kendilerine gelen verilerde yüzde 5 açıldığını, yüzde 46 Erdoğan'da, yüzde 43'te İnce'de olduğunu belirtti.



İkinci bir açıklama yaptıklarını

Tezcan, "Saat 22.00'de de ikinci açıklamayı yaptık: 'Sandıkları terk etmeyin. Oyların yarısı daha girilmedi. Seçimin gidişi ikinci turu gösteriyor.' Üçüncü açıklama ise, yüzde 80'lerdeyken yapıldı. Sayın Erdoğan'ın kazandığı görülüyordu. Yine de sandığı terk etmemek gerekiyordu. 'Tahriklere kapılmayın, demokrasilerde kazanmak da, kaybetmek de vardır' dedik. 'Sabaha kadar takip edin' dedik" dedi.

Meclis’te çoğunluk alınamadı

Her seçimin yeni bir seçimin başlangıcı olduğunu söyleyen Tezcan, seçimi 2. turda da olsa alacaklarını düşündüklerini, Meclis'te çoğunluğu sağlayamamanın konuşulmasının gerektiğini, başarılı olduklarını, siyaseti cepheleşmeden yapılmasını istediklerini, Millet İttifakı'nın bunun göstergesi olduğunu, oy geçişlerinin hayır diyen kesim arasında olduğunu, yetmez ama evet diyen kesimden de oy almaları gerektiğini, evet diyenlerden oy alınamamış olmasının önemli olduğunu ifade etti.