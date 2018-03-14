Schengen vizesi alacakları sevindirecek haber!

AB Komisyonu, Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenler için yeni düzenlemeler getiriyor.

Güncellenme 14 Mart 2018 15:46

AB Komisyonu, Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenlerin vize başvurularının sonuçlandırılmasının 15 günden 10 güne indirilmesi planlıyor. Öte yandan başvuru ücreti 60 euro'dan 80 euro'ya çıkacak.

Yeni vize politikaları önergesi hazırlanıyor

Vize politikalarında kolaylaştırıcı değişikliklere gitmeye hazırlanan AB'nin yeni bir vize politikası önergesi hazırladığı ortaya çıktı.

AB'nin turizmine katkı sağlanacak

AB'ye giriş yapmak isteyenlerin vize almasının kolaylaştırılacağını belirten Avramopoulos, bu sayede AB'nin turizm ve ticaretine katkı sağlanacağını söyledi.

İşlemlerin sonuçlandırılması 15 günden 10 güne indirilecek

İlerleyen zamanlarda kabul edilmesi planlanan yeni kurallara göre, B ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin vize başvurularının sonuçlandırılması 15 günden 10 güne indirilecek.

Başvurular elektronik ortamda yapılabilecek

Ayrıca vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Bu süre şu anda 3 ay. Önergeye göre, başvurular elektronik ortamda yapılabilecek.

Yeni kurallarla birlikte turizm amacıyla seyahat etmek isteyenler için de bir takım değişiklikler geliyor.

Vize sadece ülke sınırında geçerli olacak

Buna göre, Schengen bölgesi ülkeleri deniz ve kara sınırlarında turist vizesi verebilecek. Ancak bu vize sadece başvurulan ülke sınırlarında geçerli olacak ve kalış süresi 7 günü geçemeyecek. Bu uygulamanın özellikle birliğe üye ülkelerin adalarına gidecek turistler için faydalı olması öngörülüyor.

Ücret 60 euro'dan 80 euro'ya çıkarılacak

Öte yandan, yeni düzenlemelerle Schengen vizesi başvuru ücretinin de 60 euro'dan 80 euro'ya çıkartılması öngörülüyor.

AB verilerine göre 2009'da 10.2 milyon kişi Schengen bölgesine seyahat başvurusunda bulunurken, bu sayı 2016'da 15.2 milyona yükseldi.