Saymakla bitmeyen faydaları ile karpuz!

Her yaştan insanın yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu biliyor musunuz?

Güncellenme 19 Haziran 2018 09:34

Susuzluğa ve hararete karşı en çok tercih edilen karpuz aynı zamanda sofralarında baş tacı...

Uzmanlar karpuzun faydalarını sıralamakla bitiremedi.

Kalori içermez ve besleyicidir

Karpuzda yüksek oranda kalori bulunmamaktadır bir porsiyon karpuz sadece 80 kaloridir. Aynı zamanda içeriğinde yüksek oranda A ve C vitaminleri bulunmaktadır ve potasyum açısından da son derece önemli bir kaynaktır.

Su kaybının önüne geçer!

Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz susuz kalmanızın önüne geçmek konusunda muhteşem bir yardımcıdır. Dilediğiniz gibi doğrayıp yiyebilir ve suyunu içebilirsiniz. Sıvı ihtiyacınızı karşılamak için çok doğru bir seçenektir.

Likopen açısından zengindir!

Pembe greyfurt ve domates gibi besinlerin yanı sıra karpuzda da kırmızı rengini ve güçlü antioksidan özelliğine sahip olması açısından bu özelliği içeriğindeki likopene borçludur. Likopeni daha fazla vücuda almak isterseniz karpuz içerisindeki koyu pembe renge sahip olan bölümünden daha fazla yiyebilirsiniz.

Performans artırıcıdır

Yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlara göre karpuz ve karpuz suyunun kaslara oksijen taşıma ve kas ağrılarını azaltma özelliği ile birlikte kişinin performansını artırarak egzersiz sonrası kas iyileşmesini hızlandırmaktadır.

Cilt ve saç sağlığı için son derece önemli

İçeriğindeki yüksek orandan A ve C vitaminler cilt ve saç sağlığı için son derece önemlidir. C vitamini saç ve cildiniz için kolajen üretmek için son derece önemlidir. Aynı zamanda C vitamini cildi UV ışınlarına karşıda yüksek oranda koruma ile korur. Cilt kırışıklıkları ve buna bağlı olarak yaşlanma lekelerinin oluşmasını geciktirmektedir.

Toksinlerden arındırır

Vücut için son derece önemli bir rol oynayan sitrülin amino asidi içermektedir. Bu asit vücudu toksinlerden arındırmakla beraber kan damarlarının genişlemesi ile birlikte kas yapımında da çok önemlidir.