Saymakla bitmeyen faydaları ile Karadut...

Tam bir sağlık detoksu olan karadut şurubunun başka faydaları olduğunu da biliyor muydunuz?

Güncellenme 14 Mayıs 2018 15:46

Ramazan ayının da başlamasına günler kala soğuk içeceklere olan düşkünlük artar. Özellikle Ramazan’ın sıcak günlere gelmesi bu isteğin biraz daha artmasına neden olur. Yaz aylarında ortaya çıkan ve halk arasında böğürtlen veya karadut olarak bilinen o meyvenin pek çok faydaya sahip olduğunu biliyoruz. İçerdiği yüksek derecede ki C vitamini güçlü antioksidan olmasını da sağlamaktadır. Ayrıca C vitaminin yanı sıra K ve E vitaminlerini de içermektedir.

Yüksek minerallere sahip olmakla birlikte sodyum, potasyum, niasin ve tiamin içerisinde yüksek derecede bulunmaktadır. Demir, magnezyum, bakır, mangan , çinko, selenyumum yanı sıra beta karoten bakımında da oldukça zengin bir meyvedir.

Karadutu meyve olarak tüketeceğiniz gibi yaz aylarında iyi bir serinletici şerbet olarak da tüketebilirsiniz. Ancak şeker hastalarının veya diyet yapanların tüketirken kontrollü olmasında fayda var çünkü içerisinde yüksek derece de şeker bulunmaktadır.

İşte Karadutun faydaları:

Grip gibi üst solun enfeksiyonlarına karşı vücutta koruma gösterir

Uyku sorunları düzenlemeye yardımcı olur

Cildi tazeler ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Enerji verip, yorgunluğun, halsizliğin giderilmesini sağlayıp zinde olunur

Saçları güçlendirir

Ağız sağlığı açısından çok faydalı olup, yaraları iyileştirir

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Güçlü kemikleri sahip olmanıza yardımcı olur

Mide de oluşan gastrit gibi rahatsızlara iyi gelir

Boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir görev üstlenir

Adet dönemlerinde kadınların yaşadıkları ağrıları hafifletir

Diş eti sağlığını korur

Güçlü antioksitanlar sayesinde kansere karşı koruyucu bir rol üstlenir

Yaz aylarında özellikle Ramazan ayında iftar sonrası tüketerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Düşen kan şekerinizin düzenlemesine yardımcı olmakla kalmayıp, gün boyu düşen enerjinizin yerine gelmesine fayda sağlayacaktır.